Ben je liefhebber van games die je een relaxte ervaring bieden, dan zullen de zogenaamde ‘cozy games’ je vast erg aanspreken. Binnenkort kan je weer van een nieuw avontuur genieten die binnen dit genre valt, namelijk Wanderstop.

In Wanderstop speel je als Alta, een voormalige strijder, die nu een winkel heeft die thee verkoopt in een magisch bos. Aan jou de taak om de ingredi├źnten voor het maken van thee te verzorgen en deze te mixen. Klanten die in je winkel komen zal je moeten aanhoren en met de informatie die ze jou geven, moet je een thee maken die bij hen past.

Wanderstop zal dit jaar verschijnen voor de PlayStation 5 en pc. Er is ook een trailer verschenen en die kan je hieronder bekijken.