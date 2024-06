Sinds de lancering van Avatar: Frontiers of Pandora is het voor pc-gamers alleen mogelijk om de game aan te schaffen via de Epic Games Store en Ubisoft Connect. Gamers die Steam gebruiken vielen buiten de boot, maar daar komt later deze maand verandering in.

Avatar: Frontiers of Pandora is voorzien van een Steam-pagina en daarop staat aangegeven dat de game op 17 juni beschikbaar zal worden gesteld. Dat is iets meer dan een half jaar na zijn oorspronkelijke release. Heb je toen onze review gemist, dan kan je die hier nog even nalezen.