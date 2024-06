Vorige week kondigde BioWare aan dat Dragon Age: Dreadwolf was omgedoopt naar Dragon Age: The Veilguard en dat we vandaag een presentatie zouden krijgen van de game. Nog voor het zover is toonde de ontwikkelaar tijdens de Xbox Games Showcase al een trailer en mocht je die gemist hebben, dan kan je hier terecht.

Nu het dinsdag 11 juni is, heeft de ontwikkelaar een langere presentatie online gezet waarin ze de game uitgebreid uit de doeken doen. Benieuwd naar Dragon Age: The Veilguard? Dan druk je hieronder uiteraard op play. Wanneer de game uitkomt is nog niet bekend.