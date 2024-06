Assassin’s Creed Shadows zal bij de release in verschillende edities verkrijgbaar zijn en de meest uitgebreide is de Collector’s Edition. Deze editie bevat natuurlijk een hoop extra’s naast de game en dat mag ook wel, want de adviesprijs ligt op maar liefst € 279,99.

Met de onthulling van de game gisterenavond tijdens Ubisoft Forward, zijn de verschillende edities nu allemaal in pre-order te plaatsen en als je deze editie overweegt is het prettig om te weten wat de inhoud van het pakket is. Daarom heeft Ubisoft naast eerder vrijgegeven afbeeldingen nu ook een video online gezet.