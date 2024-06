Metal Gear Solid Delta: Snake Eater werd afgelopen zondag tijdens de Xbox Games Showcase getoond via een nieuwe trailer, maar een releasedatum werd helaas niet gegeven. Eerder dit jaar werd duidelijk dat de release van de game voor ergens dit jaar gepland staat maar de vraag is dus nog altijd wanneer.

Het zou goed mogelijk kunnen zijn dat dit november wordt, want GameStop heeft een tweet online gezet waarin ze de datum van de game hadden staan: 17 november 2024. Kort daarop werd het bericht weer offline gehaald, wat suggereert dat ze per abuis de releasedatum te vroeg of verkeerd hebben gecommuniceerd.

Opvallend is echter dat 17 november op een zondag valt, wat geen dag is om nieuwe games op uit te brengen. Dus of het gaat om een fout of het is een indicatie voor de release window. Vooralsnog is het afwachten tot Konami met de bevestiging komt.