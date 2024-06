Kort na de onthulling van Call of Duty: Black Ops 6 verscheen de game in de Xbox Store met daarbij een indicatie van de vereiste opslag: 310GB. Een gigantische hoeveelheid wat bij veel spelers zou betekenen dat pakweg de helft van hun capaciteit opgeslokt wordt, op consoles althans.

Activision heeft nu duidelijkheid gegeven over deze enorme omvang en het blijkt iets anders te liggen dan aanvankelijk leek. De genoemde omvang is met hierbij Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 en Warzone inbegrepen, alsook diverse content pakketten en meer. Of in de woorden van de uitgever:

“Correction: The estimated file size currently displayed on the Black Ops 6 pre-order pages does not represent the download size or disk footprint for Black Ops 6.

The sizes as shown include the full installations of Modern Warfare II, Modern Warfare III, Warzone and all relevant content packs, including all localized languages combined which is not representative of a typical player install experience.

Players will be able to download Black Ops 6 at launch without downloading any other Call of Duty titles or all of the language packs . The actual estimation of the Black Ops 6 file size will be available closer to launch.”