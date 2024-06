Ubisoft heeft laatst nog veel nieuwe beelden van Assassin’s Creed Shadows laten zien en in het algemeen leren we ook heel veel bij over wat we van dit nieuwe deel in de franchise kunnen verwachten. De Assassin’s Creed-games staan natuurlijk bekend om hun grote open werelden en ook Shadows zal er zo eentje hebben. Als je echter vond dat zowel Assassin’s Creed Valhalla als Odyssey net iets té groot waren, dan is er goed nieuws.

De wereld van Assassin’s Creed Shadows zal een groot deel van Japan beslaan, maar het wordt wel wat kleiner dan de genoemde games. Op Reddit is een afbeelding opgedoken met de in-game map. Kennelijk zou deze qua grootte te vergelijken zijn met Assassin’s Creed Origins. In totaal zijn er 9 regio’s: Harima, Iga, Kii, Omi, Settsu, Tamba, Yamashiro, Yamato en Wakasa.

Assassin’s Creed Shadows verschijnt op 15 november.