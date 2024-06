Afgelopen weekend pakte Microsoft uit met een heuse Xbox Games Showcase en we kunnen wel zeggen dat het een echt succes was. Heel wat leuke aankondigingen kwamen voorbij en we kregen nieuwe beelden te zien van een hoop games. Het is ook logisch dat veel van deze games first-party exclusives waren van Microsoft zelf en op X heeft @Klobrille een geüpdatete versie van zijn ‘Xbox Games Roadmap’ gepost.

De roadmap toont alle games die onder het label behoren, dit van 2020 tot 2025 (en games die later nog uitkomen zonder een concrete releasedatum). Na de showcase moesten er namelijk verschillende games aan de lijst toegevoegd worden of aangepast worden waaronder, bijvoorbeeld, het recent aangekondigde Gears of War: E-Day.