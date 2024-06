Waar Ubisoft niet vies is van ons games presenteren die ellenlang zijn, komen ze daar toch een beetje op terug met de meest recente producties. Zo was Assassin’s Creed: Mirage een game die je in 25 uur uit kon spelen en ook Star Wars Outlaws zal een game zijn van – naar Ubisoft begrippen – geringe omvang.

In een interview met VGC zegt creative director Julian Gerighty dat Star Wars Outlaws een game zal zijn die tussen de 25 tot 30 uur duurt om uit te spelen. Mensen die echt alles uit de game willen halen, oftewel de completionists, zullen 50 tot 60 uur bezig zijn.

“Very, very early on, we decided this is going to be a 25, 30 hours golden path adventure, 50 hours, 60 hours for completionists, and that is, for a guy with a family and a job, it’s still a fair amount of time.

But it’s not Assassin’s Creed epic, 200 hours’ worth of gameplay, so that allows us to really focus on the detail, it allows us to focus, maybe with a smaller team, on executing something that is manageable.”