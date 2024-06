In februari dit jaar kwam Bandai Namco met het nieuws dat Elden Ring al meer dan 23 miljoen keer was verscheept (en digitaal verkocht). We zijn nu een paar maanden verder en dit aantal is weer flink toegenomen.

Bandai Namco en FromSofware hebben vol trots gemeld dat Elden Ring inmiddels de 25 miljoen exemplaren is gepasseerd. Het gaat dan om verscheepte fysieke exemplaren en digitale aankopen. De kopers kunnen ondertussen ook naar de Shadow of the Erdtree uitbreiding uitkijken, die op 21 juni verschijnt.

Deze uitbreiding kan iedereen aanschaffen, maar valt nog niet door elke speler van Elden Ring te spelen. Je moet namelijk eerst Mogh, de Lord of Blood, verslaan en dit is een taaie tegenstander. Pas als dat gelukt is, zal het mogelijk zijn de uitbreiding te betreden.