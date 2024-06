Microsoft heeft een uitstekende Xbox Games Showcase achter de rug, die bol stond van mooie aankondigingen én updates rondom reeds aangekondigde titels. Met een degelijke line-up voor dit jaar en volgend jaar, mag men absoluut niet klagen.

Het blijkt echter dat hetgeen Microsoft liet zien pas het topje van de ijsberg was. Volgens twee journalisten heeft Microsoft nog veel meer achter de hand. Dit zegt onder andere Kinda Funny Host Parris Lilly:

“Told ya that Showcase was gonna be good and the wild thing is I had multiple people at Xbox tell me there was so much more they could have shown and Gamescom is shaping up to be a big show too.”