De Nederlandse ontwikkelaar KeokeN Interactive heeft recent alle medewerkers moeten ontslaan om het voortbestaan van de studio te garanderen. De twee oprichters beloofden dat ze de studio steen bij steen weer zouden opbouwen, want van opgeven willen ze niets weten.

De ontwikkelaar heeft verschillende games bij diverse uitgevers gepitched, maar het is niet gelukt een overeenkomst te bereiken. De ontwikkelaar is echter nog niet verdwenen en ze zetten nu in op de ontwikkeling van Deliver Us Home.

Gezien ze geen uitgever hebben, zijn ze naar Kickstarter gestapt om daar een crowdfunding op te zetten met als doel om € 100.000,- op te halen. Mocht je de ontwikkelaar willen helpen het doel te bereiken, dan kan je hier terecht voor een backing.