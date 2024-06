Het is al enige tijd mogelijk om Discord op de PlayStation 5 te gebruiken, maar heel efficiënt is het niet om een chat op te tuigen. Je dient immers via de app op je mobiel of pc een koppeling te maken naar de PlayStation 5 waar het veel makkelijker zou zijn als Discord direct in de console geïntegreerd is.

Het heeft even mogen duren, maar die functionaliteit zit er nu aan te komen. Via het PlayStation Blog laat Sony weten dat ze snel beginnen aan het uitrollen van de optie om Discord voice chats direct vanaf de console te starten. Hierdoor zijn spelers niet langer afhankelijk van de applicatie op pc of mobiel.

Om een chat te starten kies je de Discord tab in het PS5 Control Center en hier kies je vervolgens de Discord server die je wilt joinen. Vervolgens kan je het gewilde voice kanaal kiezen en schuif je aan. Als een andere Discord gebruiker je belt, krijg je ook een melding en kun je direct joinen.

Sony begint met de uitrol de komende weken in Japan/Azië, gevolgd door Europa, Australië/Nieuw-Zeeland, het Midden-Oosten en uiteindelijk Noord- en Zuid-Amerika. Om het werkend te krijgen dient de console de laatste firmware update te hebben en je PSN-account moet gelinkt zijn aan Discord.