Ara: History Untold is een nieuwe turn-based strategiegame die je de gelegenheid geeft om de koers van de historie zelf te bepalen, wat interessante situaties oplevert. De game is al langere tijd in ontwikkeling en ontbrak vreemd genoeg tijdens de Xbox Games Showcase van afgelopen weekend.

Toch schiet het behoorlijk op, want de ontwikkeling is bijna klaar. In de officiële Xbox-podcast heeft de ontwikkelaar aangekondigd dat Ara: History Untold op 24 september zal lanceren voor pc. De game zit vanaf release gelijk bij PC Game Pass inbegrepen.

Niet bekend met Ara: History Untold? Check dan dit artikel of bekijk de onderstaande trailer/video.