Een van de leukste aankondigingen tijdens de laatste State of Play uitzending was natuurlijk de onthulling van Astro Bot. Deze game is in ontwikkeling voor de PlayStation 5 en staat gepland voor een release op 6 september.

Tijdens de Summer Game Fest Play Days was de titel speelbaar en Sony’s YouTube-team van PlayStation Access was hier aanwezig. Zij hebben de game enige tijd kunnen spelen en delen een mooie gameplay video.

Deze video geeft een goed beeld van de platformer en is zeker even de moeite waard om te checken. Ook speelden ze LEGO Horizon Adventures en die video kan je hier bekijken.