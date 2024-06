We weten nog niet wanneer Metal Gear Solid Delta: Snake Eater in de winkels zal liggen, maar er komt wel steeds meer informatie over de game naar buiten. Nu zijn we op de hoogte gesteld van een aanwezige grafische filter, die het spel een klassiek uiterlijk zal geven.

Producer Noriaka Okamura heeft tijdens een Xbox podcast gezegd dat de grafische filter ervoor zorgt dat Metal Gear Delta: Snake Eater meer lijkt op het origineel. Tevens kan je ook kiezen om met een moderne of klassieke besturing te spelen. Het maakt niet uit wat je kiest om ook van de grafische filter te kunnen genieten.