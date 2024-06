We weten dat Astro Bot meer dan 80 levels met zich meebrengt en dat de game vier keer groter is dan Astro’s Playroom. Daarmee weten we zeker nog niet alles, want er blijven nieuwe details over de platformer naar buiten komen.

Het PlayStation Blog meldt dat de verschillende planeten die je zal bezoeken vallen onder één van de drie moeilijkheidsgraden: easy, normal en hard. Als je naar een planeet reist, dan wordt aangegeven onder welke moeilijkheidsgraad deze valt. Zo kan je zelf bepalen of je de desbetreffende planeet wilt bezoeken of juist eerst de wat gemakkelijkere planeten afwerkt.

Team Asobi studio head Nicolas Doucet liet daarnaast tegenover IGN weten dat Astro Bot na de lancering gratis content zal krijgen. Daar zullen onder andere nieuwe challenge levels onder vallen. De eerste content zal al vrij snel na release worden aangeboden.