Microsoft brengt bijna maandelijks een nieuwe systeemupdate uit voor de Xbox en die van juni is nu live. Deze update is te downloaden op de Xbox One en Xbox Series X|S en komt met een aantal nieuwe features en verbeteringen.

Via Xbox Wire heeft Microsoft een uitgebreide toelichting geplaatst van deze nieuwe update, hieronder een samenvatting:

Gepersonaliseerde achtergronden – Je kunt nu een dynamische achtergrond combineren met game art, waardoor de achtergrond nog meer gepersonaliseerd is. Ook kun je met een nieuwe instelling de kleur van de dynamische achtergrond aanpassen zonder dat je hiervoor je profielkleur moet aanpassen.

– Je kunt nu een dynamische achtergrond combineren met game art, waardoor de achtergrond nog meer gepersonaliseerd is. Ook kun je met een nieuwe instelling de kleur van de dynamische achtergrond aanpassen zonder dat je hiervoor je profielkleur moet aanpassen. Gemakkelijk verbinden – Je kunt nu tot 10 draadloze netwerken onthouden op de console, waardoor je eenvoudig tussen Wi-Fi netwerk wisselt zonder dat je wachtwoorden opnieuw in hoeft te voeren.

– Je kunt nu tot 10 draadloze netwerken onthouden op de console, waardoor je eenvoudig tussen Wi-Fi netwerk wisselt zonder dat je wachtwoorden opnieuw in hoeft te voeren. Lidmaatschap beheer – Het is nu mogelijk om via de console zelf je lidmaatschappen te managen zonder dat dit via een browser moet. Het kan nu dus op systeemniveau zoals we recent al lieten weten.

– Het is nu mogelijk om via de console zelf je lidmaatschappen te managen zonder dat dit via een browser moet. Het kan nu dus op systeemniveau zoals we recent al lieten weten. Controller update – Er zijn nieuwe firmware updates beschikbaar voor alle Xbox controllers. Dit zorgt voor een betere ondersteuning van de functionaliteiten, met name bij de Xbox Adaptive Controller, waarbij elke poort nu 12 knoppen ondersteunt.

– Er zijn nieuwe firmware updates beschikbaar voor alle Xbox controllers. Dit zorgt voor een betere ondersteuning van de functionaliteiten, met name bij de Xbox Adaptive Controller, waarbij elke poort nu 12 knoppen ondersteunt. Navigatie – De Xbox app op pc is voorzien van nieuwe Game Pass navigatie opties, waardoor het eenvoudiger is om content te vinden van verschillende uitgevers.

– De Xbox app op pc is voorzien van nieuwe Game Pass navigatie opties, waardoor het eenvoudiger is om content te vinden van verschillende uitgevers. Cloud Gaming – Het is nu mogelijk om muis en toetsenbord te gebruiken via Xbox Cloud Gaming. Ook is het eenvoudiger om save data in cloud gaming te managen.

De systeemupdate zal automatisch gedownload worden bij het opstarten van de Xbox console.