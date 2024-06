Dit najaar zal Aloy haar weg naar het LEGO-universum vinden in LEGO Horizon Adventures. Deze titel wordt door Studio Gobo gemaakt in samenwerking met Guerrilla Games. Ondanks dat het een LEGO-game betreft, hebben de mensen bij Tweakers al een interessante constatering mogen doen: LEGO Horizon Adventures kent meerdere grafische modi en zal zelfs voorzien zijn van ray tracing.

Dit markeert de eerste keer dat een LEGO-game van deze geavanceerde techniek wordt voorzien. De PlayStation 5-versie kent een Performance modus die mikt op 60fps en een Fidelity modus waarin de game op 30fps zal draaien.

Het is vooralsnog echter wat onduidelijk of ray tracing ook naar de PlayStation 5 komt. De kans is aanwezig dat alleen pc-gamers dus van die optie gebruik kunnen maken – al is Guerrilla Games wel een studio die de capaciteiten van de PlayStation 5 pusht.

Voor wat betreft de Nintendo Switch-versie durven we wel met zekerheid te stellen dat die het zonder ray tracing zal moeten doen.