Niet lang geleden kwam Stellar Blade op de markt, een nieuwe IP exclusief voor de PlayStation 5. De game werd goed ontvangen door critici en door gamers. Toch willen Sony en Shift Up vanzelfsprekend meer gamers naar hun game toe lokken. Dan is een proefversie aanbieden een goede optie, maar die is wel enkel voor PlayStation Plus Premium abonnees.

Deze proefversie zal je zo’n twee uur zoet houden, wat een behoorlijke lengte is. Als je Stellar Blade nog geen kans hebt kunnen geven is dit wellicht het moment. Je vindt de proefversie vanzelfsprekend in de PlayStation Store. Heb jij Stellar Blade nog niet gespeeld en ga je het wellicht nu wel een kans geven? Laat het ons weten in de comments.