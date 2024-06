Bloodborne is inmiddels uitgegroeid tot een geliefde titel onder Soulsborne spelers en waar veel games een remaster of remake krijgen, blijft het stil rondom deze titel. Tot frustratie van de fanbase, die er maar wat vocaal over is. Ook is er nog een vraag naar de game onder pc-gamers, maar er lijkt maar niks te gebeuren.

PC Gamer sprak met Hidetaka Miyazaki over deze kwestie en hij gaf aan dat FromSoftware eigenlijk hetzelfde wil. De Japanner ziet een pc-port graag gebeuren, maar spreekt het niet letterlijk uit omdat het IP bij Sony PlayStation ligt en FromSoftware er verder niks over mag en kan zeggen.

Om later een wat uitgebreider antwoord te geven. De ontwikkelaar staat er dus voor open omdat hoe meer mensen het spelen, hoe beter het is:

“Obviously, as one of the creators of Bloodborne, my personal, pure honest opinion is I’d love more players to be able to enjoy it. Especially as a game that is now coming of age, one of those games of the past that gets lost on older hardware—I think any game like that, it’d be nice to have an opportunity for more players to be able to experience that and relive this relic of the past. So as far as I’m concerned, that’s definitely not something I’d be opposed to.”