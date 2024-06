Vorige week hield Microsoft een Xbox Games Showcase en het was een interessante show vol trailers van games waar we enthousiast van kunnen worden. Eén van die games die Microsoft nog op de planning heeft staan, is Fable.

Deze nieuwe toevoeging aan de geliefde RPG-reeks kreeg een fantasierijke trailer, maar jammer genoeg nog geen releasedatum. De game zou ergens in 2025 moeten uitkomen, maar je zal desondanks toch nog wat geduld moeten hebben.

Volgens The Verge zou Microsoft Fable ergens in het najaar gepland hebben: tussen oktober en december van het jaar 2025. Ideaal voor tijdens de feestdagen, maar wel jammer als je had gehoopt dat je al snel met Fable aan de slag zou kunnen gaan. Dit is nog geen officieel bevestigd nieuws, maar temper dus alvast je verwachtingen.