Vorige week kondigde Microsoft de terugkeer aan van de Gears of War-franchise: momenteel wordt er gewerkt aan Gears of War: E-day, een prequel die zich 14 jaar voor de gebeurtenissen van de originele game zal afspelen. De eerste trailer was heel sfeervol, maar de releasedatum ontbrak. Sterker nog: we weten zelfs nog niet in welk jaar de game zal uitkomen, dus het is gissen.

Tom Warren van The Verge lijkt echter (van zijn bronnen) gehoord te hebben dat we toch niet zo heel lang zouden moeten wachten. Gears of War: E-day zou namelijk initieel gepland staan voor een release in 2025 (zelfs nog voor Fable). Dit was echter het plan van een paar maanden geleden, dus het zou kunnen zijn dat dit inmiddels niet meer het geval is:

“Microsoft didn’t put a date or release window on Gears of War: E-Day, but a few months back, I’d heard it was targeting a release in 2025 — ahead of even Fable. That may have changed by now, so the lack of a release window gives The Coalition some breathing room here.”

Uiteraard is dit geen officieel nieuws, dus neem maar even dat korreltje zout erbij.