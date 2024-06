Astro’s Playroom was een uitstekende launchgame voor de PlayStation 5, waarmee de functionaliteiten van de controller goed getoond werden. Daarnaast kende die game veel leuke verwijzingen naar de PlayStation historie en dat zet men met Astro Bot later dit jaar verder voort.

Het verschil is echter dat waar de focus in de vorige game op de hardware lag, het nu op de PlayStation personages ligt. Deze worden in het avontuur nu veel meer gepushed en de ontwikkelaar gaat hier behoorlijk uitgebreid mee om, want er zijn meer dan 150 cameo’s aanwezig in de game.

Zo zegt Nicolas Doucet in gesprek met Eurogamer:

“Instead of the hardware we put our attention towards the characters. And that’s why we push these cameos. Before they were quite primitive, but now they feel much richer looking. It’s over 150 [cameos], so it’s going to go really deep and everybody should have their favourite ones.”