Volgend jaar brengt Capcom Monster Hunter Wilds uit, het volgende deel in de populaire franchise die inmiddels al meegaat sinds 2004. Vorige maand kregen we nog heel wat nieuwe beelden van de game te zien en in een preview van de game op GamesRadar kunnen we nog wat meer info over de game lezen.

Eén van de meest interessante nieuwe zaken in de preview, is de grootte van de maps. Een vertegenwoordiger van Capcom heeft namelijk bevestigd dat de maps in Monster Hunter Wilds ‘een klein beetje meer dan dubbel zo groot als de maps van eerdere games’ zullen zijn. Vertaald in simpele woorden: de maps worden heel groot en je zal dus ook meerdere grote monsters in dezelfde regio tegen het lijf lopen.

Monster Hunter Wilds verschijnt ergens in 2025 voor de PS5, Xbox Series X|S en pc.