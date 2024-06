Starfield heeft sinds de release meerdere updates gekregen die nieuwe features hebben geïntroduceerd en ook staat de Shattered Space uitbreiding nog op het programma. Dit is pas het topje van de ijsberg, want de ontwikkelaar is na de release van die uitbreiding zeker nog niet klaar.

Uit een interview dat MrMattyPlays had met Todd Howard is naar voren gekomen dat de ontwikkelaar nog een tweede jaar aan updates voor Starfield gepland heeft staan, al zal het niet op periodieke basis gaan omdat de updates variëren in omvang.

“The cadence of things is going to differ depending on the update that we’re doing and where our development lands. Sometimes you’ll have some shorter gaps, sometimes you’ll have bigger gaps between bigger updates.”

De gaten tussen updates zullen in het tweede jaar groter zijn, omdat de focus dan meer op de ‘big beats’ ligt. Op zich begrijpelijk, gezien veel updates eind vorig jaar en begin dit jaar nog deels op bug fixing waren gericht waar de focus nu meer naar features en content verschuift.

“There’ll probably be more of a gap after this, there’ll be some bigger gaps next year as we look at those big beats for the ‘Year 2’ that we’re planning, and we’ll make sure hopefully that we communicate that well to the audience.”

Tot slot is Bethesda van plan om meerdere betaalde uitbreidingen uit te brengen, waarvan Shattered Space dus de eerste is. Volgend jaar zal er in ieder geval ook een betaalde uitbreiding uitkomen, maar voor hoelang de ontwikkelaar dat blijft doorzetten is voor nu afwachten.