Hoewel de Embracer Group een poosje terug aankondigde dat hun grootse reorganisatie erop zat, blijkt er nu alsnog een studio gesloten te zijn. Het bedrijf heeft namelijk Pieces Interactive gesloten. Deze Zweedse ontwikkelaar kennen we van het recent uitgebrachte Alone in the Dark.

De game was technisch niet optimaal, maar op zich best aardig te pruimen. Commercieel was het echter geen succes, zo werd recent duidelijk uit een presentatie van kwartaalcijfers. Daarin stond dat de Alone in the Dark reboot niet gepresteerd heeft zoals verwacht.

Gezien de reorganisatie bij Embracer Group er al op zat, lijkt het alsof de studio nu gesloten is omdat hun laatste productie een flop genoemd kan worden. Indien zo, dan schetst dat geen goed beeld voor andere studio’s die eigendom zijn van Embracer Group.

“Pieces Interactive released over ten titles on PC, console, and mobile since 2007—both our own concepts such as Puzzlegeddon, Fret Nice, Leviathan Warships, Robo Surf, and Kill to Collect, as well as work for hire titles such as Magicka 2 and several downloadable contents for Magicka. Our client list includes Paradox Interactive, Koei Tecmo, Arrowhead Game Studios, Koch Media and RaceRoom Entertainment.

In 2017, Pieces Interactive were acquired by Embracer Group after working with the expansion for Titan Quest, Titan Quest: Ragnarok, and third expansion for Titan Quest, Titan Quest: Atlantis.”