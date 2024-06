Assassin’s Creed Shadows speelt zich af in het Japan van de 16e eeuw, wat natuurlijk anders oogt dan hoe we het land vandaag de dag kennen. Om je een idee te geven hoe dit er precies uitziet heeft Ubisoft een nieuwe trailer uitgebracht.

Ghost of Tsushima heeft al laten zien wat voor indrukwekkende omgevingen er in feodaal Japan te zien waren en dat zal met Assassin’s Creed Shadows niet anders zijn. In de onderstaande video wordt getoond welke omgevingen je zoal zal tegenkomen tijdens het avontuur dat op 15 november verschijnt.

Assassin’s Creed Shadows is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.