Nu Fallout plots weer een stuk populairder is geworden (door de gelijknamige tv-reeks en een grote update voor Fallout 4) komt dé grote vraag weer boven water: ‘Wanneer komt de volgende game in de reeks eigenlijk uit?’ Eerdere geruchten leken te suggereren dat Microsoft hier zo snel mogelijk werk van wil maken, maar dit wil niet zeggen dat de game ‘gerusht’ zou moeten worden.

In een interview met Youtuber MrMattyPlays sprak Todd Howard van Bethesda (je kent hem vast wel) over wat er zoal op de planning staat. In het interview bevestigt hij dat Fallout nu heel populair is en dat hij begrijpt dat de ‘hype’ ervoor zorgt dat mensen een nieuwe game willen. Tegelijk wil hij nu niet een game gaan rushen om aan de hype te voldoen, hij vindt dat de tv-reeks voor nu de leegte tussen de Fallout-games opvult en de nieuwe games zullen er komen wanneer ze er zullen komen.

“We don’t feel like we need to rush any of that. Right now, the Fallout TV show fills a certain niche in terms of the franchise and story-telling. I totally get the desire for a new kind of ‘mainline’ single-player game, but those things take time. I don’t think it’s bad for people to miss things, as well. We just want to get it right and make sure that everything we’re doing in a franchise, whether it’s Elder Scrolls or Fallout or now Starfield, that those become meaningful moments for everybody who loves these franchises as much as we do.”