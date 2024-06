Starfield heeft sinds de lancering al heel wat kleinere updates gekregen, maar binnenkort staat de eerste grote uitbreiding voor de game op de planning. Shattered Space zal die heten en laatst nog kreeg de uitbreiding een uitgebreide trailer op de Xbox Games Showcase. Todd Howard geeft nu een beetje meer info in een interview met YouTuber MrMattyPlays.

Hij zegt dat de uitbreiding zich grotendeels zal afspelen op eenzelfde planeet. Je reist naar House Va’ruun, met als hoofdstad Dazra. Door op dezelfde planeet te blijven, wil het team de wereld echt uitbouwen zonder de focus te verliezen.

“The bulk of that expansion pack, once you get to the city and the planet, it takes place there. It allows us to build a landscape like we would traditionally do, and have the city and the quest.”

Qua lengte vergelijkt Todd Shattered Space met het Far Harbor-uitbreidingspakket van Fallout 4. Dit wil zeggen dat we toch wel rond de 15 uur aan content mogen verwachten (als we ‘Howlongtobeat’ mogen geloven).

“Content-wise, we’re looking at kind of like what we did with Far Harbor on Fallout 4. We’re like, okay, this is a score that works for our development in doing this kind of annual story expansion type of thing, so we’re really excited about that. And it lets us kind of do some things the way we would in previous games and give people not completely that experience, because it’s still Starfield, but this new kind of alien world that you’re able to explore.”