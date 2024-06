Alan Wake II heeft een nieuwe update ontvangen en die voegt de langverwachte foto modus aan de game toe. We hebben er even op moeten wachten, maar hiervoor krijgen we wel een complete modus terug, met allerlei features.

De onderstaande video laat in vogelvlucht zien wat de mogelijkheden zijn en je krijgt behoorlijk wat opties om de mooiste plaatjes in de game te schieten. Met de recente release van de Night Springs uitbreiding, is er geen reden om niet terug te keren naar de game.