Nu we in de tweede helft van de maand juni zitten, heeft Microsoft weer bekendgemaakt welke Xbox Game Pass toevoegingen we de komende weken mogen verwachten. Het gaat om zeven games die tussen nu en 27 juni worden toegevoegd. We hebben ze hieronder op een rijtje gezet:

Vanaf vandaag

Still Wakes the Deep (Cloud, pc & Xbox Series X|S)

Vanaf 19 juni

My Time at Sandrock (Cloud, console & pc)

Vanaf 20 juni

Keplerth (Pc)

Vanaf 25 juni

EA Sports FC 24 (Cloud, console & pc)

Vanaf 26 juni

SteamWorld Dig (Cloud & console)

SteamWorld Dig 2 (Console & pc)

Vanaf 27 juni

Robin Hood – Sherwood Builders (Cloud, pc & Xbox Series X|S)

Zoals gebruikelijk zullen er ook deze maand weer games uit de bibliotheek verdwijnen en dat zijn de onderstaande vijf titels. Deze games zijn tot 30 juni beschikbaar.

FIFA 22 (Console & pc)

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (Cloud, console & pc)

Stranded Deep (Cloud, console & pc)

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Cloud, console & pc)

Sword and Fairy Together Forever (Cloud, console & pc)

Op 5 juli volgt tot slot nog Cricket 22.