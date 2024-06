Eerder dit jaar kwam de fantasy shooter GRAVEN dan eindelijk uit op pc (na een lange tijd in early access vertoefd te hebben), maar toen werd duidelijk gemaakt dat consolespelers nog even geduld zouden moeten hebben. Dat geduld wordt nu beloond, want GRAVEN komt deze maand nog naar de PS5 en Xbox Series X|S.

Zet 25 juni alvast in je agenda, want dan zal je aan dit magische avontuur kunnen beginnen. Last-gen consoles (PS4, Xbox One en Nintendo Switch) komen ook aan de beurt, al is daar nog geen releasedatum opgeplakt. Die versies zouden ergens in de loop van 2024 moeten uitkomen.

Hieronder kan je de launch trailer bekijken die indertijd gepaard ging met de pc-versie.