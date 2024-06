Eerder deze maand werd The Thing Remaster aangekondigd, een remaster van de gelijknamige game uit 2002. Voor deze remaster staat ontwikkelaar Nightdive Studios aan het roer, maar er wordt nauw samengewerkt met de makers van de originele game om zo een trouwe adaptatie te maken.

Om ons meer inkijk te geven in het proces, zullen er de komende tijd ‘behind-the-scenes’ video’s online worden gezet die de verschillende aspecten van de game belichten. In deze eerste video spreekt Mark Atkinson, de maker van de originele game, over enkele veranderingen in de remaster.

Logischerwijs zullen de visuals een poetsbeurt krijgen, maar het team zal niet de volledige game opnieuw opbouwen (het blijft een remaster en dus geen remake). Verwacht betere verlichting, scherpere textures, mooiere kleuren, etc. Daarnaast zijn er ook verschillende quality-of-life verbeteringen op vlak van gameplay: granaten zullen niet meer ontploffen als je ze te lang vasthoudt of je zal niet meer zonder munitie kunnen vallen bepaalde gebieden bijvoorbeeld.

Ook zal er de mogelijkheid zijn om de moeilijkheidsgraad op één of andere manier aan te passen, al weten we daar nu nog niet veel specifieke details over. Atkinson stipt wel aan dat de game hierdoor meer toegankelijk zal worden.

Bekijk de video hieronder, het interview over The thing begint rond 9 minuten en 11 seconden. De game verschijnt ergens in de loop van 2024.