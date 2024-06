De Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition is al geruime tijd in ontwikkeling en we weten ook al sinds vorig jaar van het bestaan af, omdat de game vroegtijdig online werd gezet. Nadien beloofde Ubisoft om begin dit jaar meer informatie te geven, maar tot op heden is het stil gebleven tot vorige week plotseling de Trophies online gingen.

Dit suggereerde een aanstaande aankondiging en die is nu daar. Ubisoft heeft via X laten weten dat we morgenavond om 20:00 uur de Limited Run Games Showcase in de gaten moeten houden, want dan mogen we een Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition aankondiging verwachten.

Het kan haast niet anders dan dat we dan te horen krijgen wanneer deze editie uitkomt.