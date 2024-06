De laatste game van Bluepoint Games die op de markt verscheen was Demon’s Souls voor de PlayStation 5. We weten dat de ontwikkelaar sinds die release bezig is met een originele titel, maar daar houdt het mee op. Bluepoint heeft nu een hele kleine update gegeven omtrent hun huidige project.

Head of technology, Peter Dalton, heeft via een X-post laten weten dat er niets veranderd is. Er wordt nog steeds aan een geheel originele titel gewerkt, en dat is het. Alles heeft volgens Dalton tijd nodig, dus het ziet er naar uit dat we voorlopig nog geduld moeten hebben voordat we te weten komen om wat voor game het gaat.