Sony PlayStation was in het verleden een vaste gast op de gamescom, maar de laatste paar jaar laten ze de beurs verstek gaan. Dat zal dit jaar niet anders zijn, want het Duitse Games Wirtschaft laat weten dat ze van Sony bericht hebben gekregen dat er vanuit hen geen plannen zijn om de beurs te bezoeken.

“Sony Interactive heeft momenteel geen plannen om te exposeren op Gamescom 2024”

Verwacht dus ook geen van Sony’s first party games op de beursvloer, wat best jammer is. Dit sluit overigens niet uit dat Sony wat laat zien tijdens Gamescom Opening Night Live, wat een dag voor de beurs plaatsvindt. Sony wil de show van Geoff Keigley nog weleens aangrijpen voor leuke aankondigingen.