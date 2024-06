Stellar Blade ontvangt geregeld updates, enerzijds om wat oneffenheden glad te strijken en anderzijds om nieuwe outfits voor Eve toe te voegen. Er is nu opnieuw een dergelijke update verschenen. Met de nieuwste update worden namelijk twee nieuwe outfits voor Eve aan het aanbod toegevoegd.

De eerste gaat onder de naam ‘FourSeconds Destroyed Denim’ en geeft Eve een moderne look met spijkerbroek. Dit outfit is te vinden in Roxanne’s zwarte markt winkel. De tweede outfit heet ‘Cyber Illusionist’ en is een variant op een al bestaande. Dit outfit kan je vrijspelen door de Raven eindbaas op Hard uit te spelen in de Challenge Boss modus.

Verder brengt de update de optie om je haar vanuit het menu te veranderen. Erg handig: zo hoef je niet iedere keer fysiek naar de kapper te gaan! Hieronder kan je de kostuums en de patch notes vinden.