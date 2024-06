Sony heeft een paar jaar geleden het China Hero Project opgezet. Dit project richt zich specifiek op het helpen van Chinese ontwikkelaars om hun eerste stappen in de (internationale) gamesindustrie te zetten. Eén van de titels die uit dit project voortkomt is Evotinction, dat in 2022 werd aangekondigd. Nu twee jaar later heeft de game een releasedatum ontvangen. Via persbericht vernemen we dat de sci-fi stealth game op 13 september verschijnt voor de PlayStation 5 en pc.

In Evotinction speel je als Dr. Liu, hoofd van de Research & Development afdeling bij het bedrijf HERE. Een mysterieus virus genaamd Red heeft het AI-systeem gecorrumpeerd en is nu vijandig geworden. Omdat je niet je vechtkunsten kan en mag vertonen, moet je de locatie infiltreren met behulp van stealth en je hack vaardigheden. Hieronder kan je een korte trailer van Evotinction bekijken.