Minecraft kwam voor zo goed als elk platform uit, behalve de PlayStation 5. Tenminste als je het over een native versie hebt. Het heeft even geduurd, maar nu is er daadwerkelijk een PlayStation 5-versie van de immens populaire game verschenen. Er zit nu alleen nog wel een addertje onder het gras: het is niet de volledige game.

Het gaat namelijk om een PlayStation 5 preview-versie. Om die te spelen moet je de PlayStation 4-versie van Minecraft hebben aangeschaft. In die versie ga je naar ‘Settings’ en dan naar ‘Preview’ en vervolgens kan je de native PS5-versie van de game spelen en daar zit ook de Tricky Trials update bij inbegrepen.

Aangezien het een preview-versie is, kunnen er bugs in de game zitten. De ontwikkelaar vraagt dan ook om deze bij hen te melden, alsmede andere feedback om de game beter te maken.