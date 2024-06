Embracer Group is zoals bij velen vast wel bekend de eigenaar van een hoop studio’s en IP’s. Hieronder valt ook de Red Faction franchise, al hebben we al een langere tijd niets nieuws meer in die reeks zien verschijnen. Uit een nieuw bericht van Rock Paper Shotgun blijkt echter dat er een nieuw deel in de maak was.

Chorus ontwikkelaar Fishlabs zou bezig zijn geweest met de ontwikkeling van een nieuw deel, waarvoor ze een visueel prototype gereed hadden. Om de uiteindelijke game te pitchen had de ontwikkelaar een ‘fake trailer’ gemaakt in Unreal Engine 5, die ze aan uitgever Plaion hebben laten zien.

Het doel was om de vibe van Red Faction: Guerrilla opnieuw leven in te blazen met hun nieuwe game, maar helaas is dat er niet van gekomen. Het project zou in november 2023 zijn geannuleerd. In diezelfde maand heeft Fishlabs ook 50 mensen op straat moeten zetten.

“According to one set of draft story concepts discussed by several sources, Fishlabs’ Red Faction game would have been set 100 years after Guerrilla on a more terraformed and colourful Martian world map of similar size to the previous game’s world, featuring new and redesigned locations. There were plans for a female protagonist, who would once again take part in an underground workers revolution. There would likely have been a range of factions, from predatory corporations to homegrown Martian communities, with whom you might have had to forge alliances to complete your objectives.

While the game was envisaged as a “safe sequel” with a familiar emphasis on wrecking buildings, members of the Project White team also wanted to create a more open-ended play experience – closer to an immersive sim, perhaps, with opportunities for stealthy infiltration and player disguises alongside vehicle customisation. There were pie-in-the-sky aspirations to create an extremely reactive setting with dynamic dialogue, in which characters would comment on your methods of completing quests.”