Eén van de exclusieve games voor de PlayStation 5 dit najaar uit de stal van Sony is natuurlijk Astro Bot, die een paar weken terug werd aangekondigd. De game volgt het concept van Astro’s Playroom, maar heeft als focus nu vooral de vele cameo’s daar waar de vorige game de nadruk nog op de historie van PlayStation legde.

De game belooft ook een stuk groter te zijn, aangezien er maar liefst 300 bots gered moeten worden. De ontwikkelaar is ook al een vrij lange tijd bezig met de ontwikkeling zo blijkt, want Christopher Dring van GamesIndustry.biz heeft met de ontwikkelaars gesproken en meldt dat de titel al 3 jaar in ontwikkeling is.

Dat is vrij lang voor een game van dit kaliber, maar hier kon hij nog aan toevoegen dat het team uit slechts 60 personen bestaat. Dat is naar huidige maatstaven een redelijk klein team.

“I’ve played it, it’s amazing. It took about three years to make, 60 people made it, I think it fits in with…I think it’s going to be an interesting little project that one.”