Het vijfde seizoen van Diablo IV komt dichterbij en daarom heeft Blizzard Entertaiment via een blogpost een uitgebreid overzicht gedeeld van alles wat we dit komende seizoen mogen verwachten. Hieronder valt een nieuwe modus genaamd ‘Infernal Hordes’. Zoals de naam al doet vermoeden, betreft het hier een horde modus.

In deze modus speel je rondes die elk 90 seconden duren en tijdens het spelen dien je Burning Aether te verzamelen, die je vervolgens kunt gebruiken om sterke wapens en beloningen vrij te spelen. Zodra een ronde voorbij is, kun je een offer kiezen en eenmaal gekozen, begint de volgende ronde.

Als je alle golven van vijanden in een Tier weet te verslaan, dan kun je doorgaan naar de Well of Hatred om uiteindelijk de Fell Council te verslaan. Als dat is gelukt, kun je jouw Burning Aether weer spenderen aan ‘Spoils of Hell’.

Hieronder een kort overzicht met details, voor het volledige blogbericht kan je hier terecht.