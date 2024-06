Enkele maanden geleden verscheen de actiegame Stellar Blade, dit exclusief op de PlayStation 5. Een heel fijne game, zo dachten wij er ook over in onze review, maar uiteraard zou het leuker zijn als de game een groter bereik zou krijgen door multiplatform te gaan (wat initieel het plan was). Ontwikkelaar Shift Up lijkt echter nog steeds plannen te hebben om de game ook op andere platformen uit te brengen.

In een recent interview (vertaald door VGC) spreekt Jaewoo Ahn van Shift Up over een mogelijke pc-versie van Stellar Blade. Hij geeft aan dat er momenteel gekeken wordt naar een pc-versie van de game, maar dat hij hier nog niets over mag zeggen omdat hun huidige contract dat niet toelaat. Dit suggereert dat de game momenteel onder tijdelijke exclusiviteit valt.

“We are considering a PC version of Stellar Blade, but we cannot comment on the exact timing or whether or not it will be released due to the contractual relationship.”

Momenteel is het nog afwachten dus, maar ergens in de toekomst kunnen pc-spelers zeer waarschijnlijk ook met deze titel aan de slag gaan! In ander nieuws is de game volgens een globale inschatting van de ontwikkelaar meer dan 1 miljoen keer verkocht. Voor een nieuwe IP op zich netjes, maar tegelijkertijd voor een PlayStation 5 exclusive enigszins mager.