Na de release heeft Stellar Blade al verschillende updates gekregen met zowel bug fixes als nieuwe content (waaronder een Boss Rush modus). Eén bepaalde feature (die ons al een tijdje geleden beloofd werd) ontbreekt nog: de foto modus. Goed nieuws: deze verschijnt nog deze zomer ergens in augustus.

Daar houdt het niet op, want ontwikkelaar Shift Up heeft een roadmap gedeeld van nieuwe content die we nog mogen verwachten. Na oktober krijgen we nieuwe outfits, aan het einde van het jaar zal er een samenwerking zijn met een groot IP (geen idee welk IP precies) en er wordt nagedacht over DLC en een eventuele sequel.