Farming Simulator 25 overspoelt de velden met een groot aantal nieuwe machines, gameplayfuncties, visuele upgrades en zelfs vers water om rijst te verbouwen – en voegt zo nog meer agrarische diepgang en diversiteit toe aan de gezinsvriendelijke serie.

Meer gameplay – Nieuwe gewassen, dieren en andere functies

Ga op een wereldwijd landbouwavontuur om een landbouwimperium op te bouwen in een weelderig Oost-Aziatisch landschap vol rijstvelden, een Noord-Amerikaanse omgeving met veel open ruimte of een Midden-Europese locatie met groene velden tussen vijvers en rivieren.

Verbouw twee soorten rijst, spinazie en andere nieuwe gewassen en kies uit meer dan 20 verschillende gewassen. Machtige buffels en andere dieren voegen zich bij koeien, schapen, varkens, kippen, paarden en ander vee, terwijl nieuwe productieketens en bouwmissies je zakelijke mogelijkheden uitbreiden.

Meer machines – van internationale agrarische merken

Met meer dan 400 authentieke machines en voorwerpen van meer dan 150 internationale topmerken zoals Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Valtra en nog veel meer kun je je bezighouden met landbouw, bosbouw en veeteelt. Of je nu in je eentje of met meerdere spelers aan je erfenis bouwt – jij beslist!

Meer immersie – Technische upgrade voor velden en graphics

Voel een diepere band met je velden en de natuur dankzij een algemene technische upgrade met verbeterde graphics en physics op basis van de nieuwste en modding-vriendelijke GIANTS Engine 10. Inclusief afstandsmist, verbeterde schaduwen, dynamische weereffecten, grondvervorming en meer. Het romantische leven van virtueel boeren wordt nóg meeslepender en sfeervoller!

Meer onthullingen en details op komst!