In de afgelopen jaren hebben we meermaals van Xbox ‘Keystone’ gehoord, wat een streaming apparaat was waarmee Xbox Cloud Gaming games gespeeld konden worden. In mei 2022 bevestigde Microsoft het bestaan van het systeem, maar ook dat ze met de ontwikkeling waren gestopt vanwege het zoeken naar een andere benadering.

Of er ooit iets van terechtkomt is afwachten, maar we krijgen nu wel een beeld bij Xbox Keystone. Er zijn namelijk ingediende patenten ontdekt met daarbij tekeningen, die een beeld geven van hoe het systeem eruit zou zien. Zie hierboven en onder, waaruit we leren dat het een relatief klein boxje zou zijn.

Qua knoppen en poorten zou het systeem voorzien zijn van USB, ethernet, HDMI, een pairing knop en natuurlijk een power knop. Het idee was om de box voor een bedrag tussen de 99 en 129 dollar te verkopen, maar het concept van toen was te duur om te maken, waardoor het in die vorm niet het levenslicht zal zien.

Het idee erachter is overigens erg interessant, want met Xbox Keystone zou het mogelijk zijn om Xbox Cloud games te streamen naar tv’s, monitors en meer, zonder dat er een Xbox console nodig zou zijn of pc. In combinatie met een Xbox Game Pass abonnement is dit natuurlijk een praktische oplossing voor mensen die geen console willen kopen, maar wel af en toe willen gamen.