Het einde is nog niet in zicht wat betreft showcases van uitgevers. Capcom heeft namelijk laten weten dat zij volgende week een aantal van hun games zullen laten zien of hier meer informatie over zullen geven, dit via een nieuwe showcase.

De Capcom Next showcase zal op 1 juli om 00:00 uur plaatsvinden, dus in de nacht van maandag op dinsdag. In de presentatie van ongeveer 25 minuten zullen er drie games centraal staan. Allereerst zal er meer informatie worden gegeven over de remaster van Dead Rising, daarnaast komt ook Kunitsu-Gami: Path of the Goddess voorbij. Als laatste komt dan de iOS port van Resident Evil 7 aan bod.

De Japanse uitgever meldt dat alleen de eerder genoemde games aandacht zullen krijgen, dus we hoeven geen verrassingen te verwachten.