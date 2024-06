Tijdens de meest recente State of Play uitzending liet Sony de live service game Concord uitgebreid zien. Ook gaven ze toen aan dat er in juli een beta zou plaatsvinden, maar dat we de details nog even moesten afwachten. Nu juli dichterbij komt is ook die informatie gedeeld.

Iedereen die Concord in pre-order plaatst, kan van vrijdag 12 tot en met zondag 14 juli aan de slag via het early access beta weekend. Bij een pre-order ontvang je ook vijf codes voor deze vroegtijdige toegang, zodat je vier vrienden de mogelijkheid kunt geven om Concord te spelen.

Plaats je de game niet in pre-order, maar wil je Concord wel graag even uitproberen. Dat kan zeker, want van donderdag 18 tot en met zondag 21 juli zal er een open beta plaatsvinden. De beta is beschikbaar op zowel de PlayStation 5 als pc en er is ook direct cross-play ondersteuning.

De beta bevat de volgende content:

Roster: Alle 16 Concord personages zijn speelbaar.

Alle 16 Concord personages zijn speelbaar. Maps: Freewater, Water Hazard, Star Chamber, Shock Risk en Bone Mines

Freewater, Water Hazard, Star Chamber, Shock Risk en Bone Mines Modi: Trophy Hunt, Cargo Run, Clash Point en Area Control

De Bone Mines map wordt pas met de open beta geïntroduceerd en hetzelfde geldt voor de Area Control modus. Hieronder per modus een uitleg.