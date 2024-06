Het was al bekend dat de Italiaanse ontwikkelaar Kunos Simulazioni bezig was met Assetto Corsa 2, maar een officiële aankondiging moest nog komen. Afgaande op eerdere financiële informatie zou deze game in de lente van dit jaar uitgebracht worden, maar dat is duidelijk niet gebeurd.

Wel hebben we nu de ‘officiële’ aankondiging, zo zal Assetto Corsa 2 voortaan als Assetto Corsa EVO door het leven gaan, ook staat de release nog steeds voor dit jaar gepland. Via Steam is er nu meer informatie over de game online gezet en ook hebben we alvast een beeld van de eerste auto’s.

Waar de vorige game zich focuste op GT3 en GT4 auto’s, is dat nu niet het geval want het gaat een stuk breder. Zo zullen er straatauto’s, klassiekers, hypercars, maar ook prototypes in de game aanwezig zijn.

Nieuw is ook de toepassing van een algoritme dat het asfalt dynamisch laat reageren op verschillende weersomstandigheden, zodat het nog realistischer wordt. Via Steam kan je een zeer korte trailer bekijken en ook zijn er een aantal screenshots vrijgegeven.

TSA heeft goed opgelet, want daaruit valt op te maken dat de onderstaande auto’s in de game terugkomen:

Alfa Romeo Giulia GTAm

Alpine A110

Alpine A290_β

Hyundai N Vision 74

Hyundai i20 N

Hyundai i30 N

Lamborghini Huracán STO

Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II – specifically the 452nd of 500 road legal cars produced

Porsche 911 (930)

Porsche 911 GT3 Cup (992)

Op welke manier Assetto Corsa EVO zal lanceren, is nog niet duidelijk. De vorige game werd eerst als early access titel op Steam uitgebracht en verscheen pas later op consoles.